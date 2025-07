Wicked | For Good arriverà nei cinema italiani in 3 versioni

Preparati a vivere un'esperienza cinematografica straordinaria: Wicked: For Good, il sequel dell'amato musical di Broadway con Cynthia Erivo e Ariana Grande, arriverà nei cinema italiani a novembre in tre diverse versioni. Durante la convention Ciné a Riccione, Universal Pictures ha svelato questa entusiasmante novità, offrendo ai fan l'opportunità di scegliere tra diverse interpretazioni. Un'occasione imperdibile per immergersi nel magico mondo di Wicked come mai prima d'ora.

