Radici | aprono le prenotazioni per la seconda edizione del Festival

Radici apre le prenotazioni per la seconda edizione del festival, un appuntamento imperdibile che trasformerà il Tarvisiano in un'oasi di emozioni autentiche. Tra storie antiche, sapori genuini e paesaggi mozzafiato, questo viaggio a ritmo lento promette di catturare il cuore di ogni visitatore. Un’esperienza unica nata dalla collaborazione tra enti locali e internazionali, pronta a sorprendere anche quest’estate. Non lasciarti sfuggire questa magia, prenota subito il tuo posto!

Anche quest’estate il Tarvisiano, con Radici, si trasformerà in un viaggio unico da vivere a ritmo lento, tra storie antiche, sapori autentici e paesaggi che parlano al cuore. Il festival – nato da un progetto del Comune di Tarvisio e realizzato con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e in collaborazione con Pro Loco Il Tiglio Valcanale, Kanaltaler Kulturverein e una rete di partner locali, regionali e internazionali – tornerà, con la sua seconda edizione, con un cartellone pronto a stupire chi vorrà immergersi in un’esperienza culturale e naturale unica. Da luglio a settembre, ci si potrà lasciar guidare tra borghi nascosti, foreste “magiche” e incontri. 🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - “Radici”: aprono le prenotazioni per la seconda edizione del Festival

In questa notizia si parla di: radici - seconda - edizione - festival

“Radici”: aprono le prenotazioni per la seconda edizione del Festival https://informatrieste.eu/ts/blog/radici-aprono-le-prenotazioni-per-la-seconda-edizione-del-festival/… via @informatrieste Vai su X

Si partirà domani, giovedì 26 giugno 2025, con il Vintage Roots Festival giunto alla sua seconda edizione melzese, dodicesima in totale. Rispetto all'anno scorso durerà un giorno in più quindi, riempiendo di musica ed eventi che riportano alle radici della cult Vai su Facebook

“Radici”: aprono le prenotazioni per la seconda edizione del festival; Annunciato il programma della seconda edizione di “Radici”; Si accende l’estate con il Dream Festival: tra musica, mongolfiere e sapori antichi.

“Radici”: aprono le prenotazioni per la seconda edizione del festival - Gli eventi (salvo alcune eccezioni debitamente indicate) saranno gratuiti ma a numero chiuso. udinetoday.it scrive

A Farini arriva la seconda edizione di Fuoripista: concerti, spettacoli di circo contemporaneo - Dal 4 al 6 luglio, Spazio Ex Aina a Farini arriva la seconda edizione di Fuoripista, il Festival di Ater Fondazione che dal 20 giugno al 3 agosto ... Come scrive piacenzasera.it