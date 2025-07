Allarme caldo verso regole nazionali su orari abiti e cassa integrazione automatica | cosa prevede il piano del governo per l’emergenza climatica

L'emergenza climatica si fa sentire, spingendo il governo a intervenire con misure concrete per tutelare la salute dei lavoratori. La prossima riunione, convocata dal Ministero del Lavoro, rappresenta un passo decisivo verso l’adozione di regole su orari, abbigliamento e cassa integrazione automatica. Un accordo che mira a integrare sicurezza e sostenibilità , assicurando un ambiente di lavoro più sicuro e resiliente di fronte alle sfide climatiche.

Il Ministero del Lavoro ha convocato per domani pomeriggio alle ore 17 la riunione decisiva per la sottoscrizione del protocollo quadro sul caldo. L’incontro si terrĂ nella sede di via Flavia alla presenza della ministra Marina Calderone, insieme ai rappresentanti delle imprese e dei sindacati. Si tratta di un accordo che introduce misure specifiche per contenere i rischi lavorativi legati alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro. Una misura che arriva dopo che giĂ le regioni si erano mosse in ordine sparso. Tra le ultime la regione Lombardia, che da domani 2 luglio ha imposto lo stop per i lavori all’aperto dalle 12. 🔗 Leggi su Open.online

