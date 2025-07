Nuoto l’Italia apre a razzo gli Europei juniores con un oro e un argento nelle 4×100 sl! Del Signore e Nannucci fanno sognare

La prima giornata dei Campionati Europei Juniores di nuoto a Šamorín si chiude con un sorriso per l’Italia, che apre gli Europei con un oro e un argento nelle discipline più sfidanti. Signore e Nannucci fanno sognare, mostrando talento e determinazione. Gli azzurrini, pronti e agguerriti, hanno già conquistato il cuore degli appassionati e si preparano a scrivere il proseguo di questa emozionante avventura, portando alta la bandiera italiana in vasca.

La prima giornata dei Campionati Europei Juniores di nuoto in corso a Šamorín, in Slovacchia, si chiude con un bilancio molto positivo per l’Italia, capace di conquistare subito due medaglie e di qualificare numerosi atleti alle finali in programma domani. Gli azzurrini, guidati dallo staff tecnico della Federazione Italiana Nuoto, si sono fatti trovare pronti al via della rassegna continentale, dimostrando una buona tenuta complessiva sia nelle staffette sia nelle prove individuali. Il momento clou della giornata è arrivato in chiusura con l’ oro nella staffetta 4×100 stile libero maschile. Il quartetto azzurro composto da Ceolin, Del Signore, Svampicchio e D’Agostino ha dominato la finale, imponendosi con autorità in 3’18”34 davanti alla Francia (3’19”26) e alla Gran Bretagna (3’20”00). 🔗 Leggi su Oasport.it