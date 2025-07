Juventus Wesley nel mirino | si avvicina l’accordo con il Flamengo

La Juventus si prepara a fare un passo importante nel mercato estivo, puntando deciso su Wesley França, talento emergente del Flamengo. Il giovane terzino destro del 2003 sta attirando l’attenzione dei bianconeri, che sono pronti ad accelerare per portarlo a Torino e rinforzare la rosa in vista della stagione 2025-26. Con l’accordo ormai vicino, il futuro di Wesley si scrive sempre più in bianconero, aprendo nuove sfide e opportunità per il club piemontese.

Wesley sempre più vicino La Juventus accelera per Wesley França, promettente terzino destro classe 2003 del Flamengo, considerato un obiettivo chiave per rinforzare la fascia in vista della stagione 2025-26. Secondo Tuttosport, il ds Damien Comolli ha dato il via libera al colpo dopo aver valutato le prestazioni del brasiliano L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Wesley nel mirino: si avvicina l’accordo con il Flamengo

In questa notizia si parla di: wesley - juventus - flamengo - mirino

Wesley Juventus, nuova idea per la fascia! Possibile incontro con il Flamengo già negli USA. L’indiscrezione e tutti i dettagli - La Juventus pensa in grande per rafforzare la fascia destra: potrebbe arrivare Wesley, giovane talento brasiliano del Flamengo, già nel giro della Nazionale.

Gasp e la lista di mercato: piace Wesley, ma il Flamengo spara alto IL ROMANISTA Il terzino destro è finito nel mirino di Roma e Juventus, ma il club brasiliano fissa il prezzo sui 30 milioni. Interessamento anche del Chelsea Il Mondiale per Club continua e la f Vai su Facebook

#Wesley del #Flamengo è nel mirino di diversi club europei: si era detto del #Milan mesi fa, le ultime indiscrezioni parlano di un monitoraggio scrupoloso da parte della Juventus al Mondiale per Club Valutazione? Decisamente più alta dei 20 milioni di eur Vai su X

Chi è Wesley, il terzino del Flamengo nel mirino della Juventus: dai bassifondi alla chiamata del Brasile in pochi anni; Juventus, per Wesley servono almeno 30 milioni: l'avviso del ds del Flamengo e la 'benedizione' di Danilo; Wesley, scatta il duello, ma il momento è mostruoso.

Wesley del Flamengo nel mirino di mezza Europa: Juventus e Roma in pole - Wesley in Serie A – Una delle sorprese di questo Mondiale per Club 2025 è il Flamengo allenato da Filipe Luis, vincitore del girone C con Chelsea, Espérance Tunisi e Los Angeles. Come scrive fantamaster.it

Derby Milan-Inter per Leoni, ma il Parma resiste. Juventus su Wesley del Flamengo, ma servono 40 milioni. La Roma pensa a Mikautadze - Ecco le principali notizie di mercato sui quotidiani sportivi in edicola oggi. Riporta eurosport.it