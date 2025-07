Calciomercato estero Duran lascia l’Arabia Saudita dopo soli 6 mesi! Pronto il trasferimento al John Duran

Il calciomercato estero si infiamma ancora una volta: Duran lascia l’Arabia Saudita dopo soli sei mesi e si prepara a sbarcare al Fenerbahçe, con un prestito dall’Al-Nassr. Un colpo di grande rilievo per il club turco, che punta a rinforzare il reparto offensivo con il talento colombiano. La sua esperienza in Medio Oriente si conclude rapidamente, ma le sue ambizioni sono destinate a continuare in Turchia. Il futuro di Duran si prospetta brillante e ricco di sfide stimolanti.

Il Fenerbahçe piazza un colpo di spessore per il proprio reparto offensivo: John Durán è pronto a vestire la maglia gialloblù. L'attaccante colombiano, classe 2003, arriva in Turchia con la formula del prestito dall'Al-Nassr. Secondo quanto riportato da RMC .

