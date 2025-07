Dalla Juve al Real Madrid triplo cambio di maglia | Non solo Bremer

Tensione alle stelle a Miami, dove il Mondiale per Club entra nel vivo con una sfida tra giganti: Real Madrid e Juventus. Ma mentre il calcio scorre sul campo, le notizie di mercato scuotono l’ambiente. Non solo Bremer, infatti, sono in arrivo importanti cambi di maglia che potrebbero rivoluzionare il panorama calcistico internazionale. Ecco tutto quello che c’è da sapere su questa stagione ricca di sorprese e colpi di scena. Rimanete con noi, perché il meglio deve ancora venire.

Le dichiarazioni arrivano prima del calcio d’inizio del match valevole per il Mondiale per Club: il punto della situazione Tutte le attenzioni degli appassionati di calcio stasera sono puntate a Miami, all’Hard Rock Stadium, dove si sta giocando la sfida tra il Real Madrid di Alonso e la Juventus di Tudor, valevole per gli Ottavi di finale del Mondiale per Club. (LaPresse) – Calciomercato.it Una partita che offre chiaramente tanti spunti, anche di mercato. D’altronde la Juventus stasera giocherĂ ancora con diversi calciatori che hanno un futuro tutto da scrivere. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Dalla Juve al Real Madrid, triplo cambio di maglia: “Non solo Bremer”

In questa notizia si parla di: realmadrid - juve - triplo - cambio

Pio Esposito si prende l’Inter: niente prestito, sarà il cambio della Thula ? A Seattle intanto Pio s’è divorato il River Plate: i difensori di Gallardo non l’hanno mai capito. Anticipato. Frenato. Magari alla Fifa riusciranno finalmente pure nell’impresa di abbina Vai su Facebook

Juventus-Manchester City 2-5, risultato e highlights della partita al Mondiale per Club: bianconeri agli ottavi da secondi; Mondiale per Club, la Juventus crolla contro il Manchester City e chiude al secondo posto. Pericolo Real Madrid agli ottavi; Il Barça tiene vivo il sogno Triplete! 3-2 al Real di Ancelotti ai supplementari.

Dalla Juve al Real Madrid, triplo cambio di maglia: “Non solo Bremer” - Le dichiarazioni arrivano prima del calcio d'inizio del match valevole per il Mondiale per Club: il punto della situazione ... Riporta calciomercato.it

Real Madrid scatenato, triplo assalto in Serie A: Juve e Milan tremano - Il Real Madrid ha intenzione di tornare ad investire grandi somme in vista del calciomercato della prossima estate: Vlahovic, Chiesa e Leao. Secondo calciomercato.it