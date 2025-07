Padel Treviso | al via Fip Silver con oltre 35 top player mondiali

Il padel a Treviso si prepara a infiammare gli animi con il FIP Silver Mediolanum Padel Cup, una tappa imperdibile del circuito mondiale della Federazione Internazionale Padel. Con oltre 35 top player internazionali in campo, l’evento al Padel Club X4 di Villorba promette emozioni e spettacolo fino al 6 luglio. Un’occasione unica per gli appassionati di vivere da vicino il fascino di uno sport sempre più amato. Non perderti questa sfida di altissimo livello!

Roma, 1 lug. (askanews) – Nuova tappa italiana per il Cupra Fip Tour, il circuito mondiale della Federazione Internazionale Padel, che dopo la tappa di Palermo della scorsa settimana si sposta a Treviso. Al Padel Club X4 di Villorba – si legge in una nota – si giocherà fino a domenica 6 luglio il FIP Silver Mediolanum Padel Cup, con riflettori puntati su un tabellone di altissimo livello tecnico che include 35 giocatori e giocatrici presenti nella top 100 del ranking mondiale. Il torneo maschile vedrà ai nastri di partenza 32 coppie, mentre nel main draw femminile saranno 26 le coppie a contendersi il titolo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

