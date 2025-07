Longari sull’Inter | Attacco di Lautaro Martinez serva alla rivoluzione!

Gianluigi Longari analizza l’importanza di un attacco targato Lautaro Martinez come catalizzatore di una vera rivoluzione nell’Inter. Dopo l’eliminazione agli ottavi del Mondiale per Club, l’attenzione si focalizza sul rilancio e la ricostruzione del team: un’occasione da non perdere per ripartire dalle fondamenta. La strategia può partire proprio dall’attaccante argentino, simbolo di una nuova era. La rivoluzione è alle porte, e il futuro nerazzurro potrebbe cambiare radicalmente.

Gianluigi Longari ha sottolineato quanto l’uscita dell’Inter agli ottavi di finale del Mondiale per Club debba valere come base per ricostruire dalle fondamenta. RIVOLUZIONE – Gianluigi Longari ha espresso, dalle colonne di Sportitalia.it, un’opinione molto chiara in merito ai presupposti della nuova ricostruzione dell’Inter. Il giornalista si è infatti pronunciato in questi termini a proposito della rivoluzione da adottare sul mercato: «I retaggi dell’eliminazione contro il Fluminense hanno riecheggiato nel post partita attraverso la sfuriata di Lautaro Martinez, uno dei pochi a salvarsi, come di consueto, ed offrono al management interista un’opportunità che con un cammino illusorio negli USA si avrebbe avuto qualche remora in più a percorrere: la strada della rivoluzione ». 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Longari sull’Inter: «Attacco di Lautaro Martinez serva alla rivoluzione!»

