Incredibile infortunio di Ella Seidel a Wimbledon | c'è un fosso in campo si ritira

Un episodio incredibile scuote Wimbledon: Ella Seidel, la promettente tennista tedesca di soli 20 anni, si è infortunata in modo spettacolare a causa di un fosso non segnalato sul campo. Un incidente inatteso che ha interrotto bruscamente il suo sogno nel primo turno contro la talentuosa Bouzas Maneiro. La sua storia ci ricorda quanto possano essere imprevedibili le sfide nello sport ad alto livello. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda sconvolgente.

La 20enne tennista tedesca Ella Seidel è stata costretta al ritiro nel corso del match di primo turno a Wimbledon contro la spagnola Bouzas Maneiro per un infortunio assurdo: ha messo il piede in un buco non coperto in campo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

