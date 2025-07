Bimbo di 2 anni morto dopo ore in auto al sole | Il papà lo ha dimenticato lì ed è andato a lavoro

Una tragedia che scuote una comunità: un bambino di soli due anni e mezzo perde la vita sotto il sole cocente, lasciato inadvertitamente in auto dal padre impegnato al lavoro. Un dramma che ci ricorda l'importanza di massimizzare le misure di sicurezza e attenzione verso i più piccoli. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa tragica vicenda e come prevenire simili incidenti.

A Valls, in Catalogna, un bimbo di due anni e mezzo è morto dopo essere rimasto chiuso per circa quattro ore in un’auto parcheggiata sotto il sole. Il padre lo avrebbe dimenticato mentre si recava al lavoro. Si sospetta un colpo di calore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

