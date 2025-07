Estirpa un bosco per impiantare un vigneto | denunciato Sequestrati area e legname

Un'azione che ha sconvolto l'equilibrio ambientale e suscitato molte preoccupazioni: un imprenditore agricolo è stato denunciato e i lavori di disboscamento su un’area di 5.000 metri quadrati sono stati sequestrati. Dalle segnalazioni delle Guardie Ecologiche Volontarie all’intervento delle forze dell’ordine, emerge ancora una volta quanto sia cruciale rispettare il patrimonio naturale. La responsabilità di tutelare il nostro territorio non può essere trascurata.

Dove c’era un bosco ora c’è uno spiazzo. Un imprenditore agricolo è stato denunciato e deferito alla Procura di Bergamo dopo la segnalazione delle Guardie Ecologiche Volontarie e l’intervento del Nucleo Carabinieri Forestale di Grumello del Monte per aver disboscato un0are di cinque mila metri quadrati dl bosco ceduo termofilo della tipologia forestale orno-ostrieto. Il rappresentante della società agricola aveva taglio a raso alberi, estirpato ceppaie, movimentato terra e rocce: operazioni finalizzate alla realizzazione di terrazzamenti per realizzare un vigneto. L’area è stata sequestrata così come due cataste di legname, mentre l’imprenditore è stato deferito alla Procura di Bergamo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it