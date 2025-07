Trump spinge Netanyahu verso la tregua | piano Usa per la fine della guerra e il ritorno degli ostaggi

In un momento cruciale di tensione e speranze di pace, Trump si schiera apertamente a favore di Netanyahu, spingendo per un cessate il fuoco in Gaza e il ritorno degli ostaggi. Mentre il presidente USA si prepara all'incontro di lunedì alla Casa Bianca, le sue parole rafforzano la possibilità di una svolta diplomatica tra le parti coinvolte. La strada verso la pace, ora più che mai, dipende da un impegno concreto e condiviso.

In vista dell’incontro con il premier israeliano di lunedì prossimo alla Casa Bianca, il presidente Usa ha confermato che al centro del colloquio ci saranno Gaza e l’Iran. Ma soprattutto ha messo in chiaro che sarà «molto fermo con Netanyahu sulla fine della guerra nella Striscia. Che anche lui (Bibi) vuole», ha dichiarato martedì, aggiungendo che spera «in un cessate il fuoco la prossima. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Trump spinge Netanyahu verso la tregua: piano Usa per la fine della guerra e il ritorno degli ostaggi

