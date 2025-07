Cristian Chivu prova a placare gli animi dopo il Fluminense | il gesto prima di partire per le vacanze

Dopo l'amara eliminazione dell'Inter contro il Fluminense, Cristian Chivu ha deciso di prendere in mano la situazione, cercando di placare le tensioni tra squadra e dirigenza. Il suo gesto prima di partire per le vacanze testimonia l’importanza di mantenere la calma e riflettere sugli episodi recenti. In un momento difficile, le parole di Chivu potrebbero rappresentare una svolta, invitando tutti a guardare avanti con rinnovato spirito di squadra.

Cristian Chivu ha provato a chiarire le cose dopo quanto successo nel post Fluminense ieri sera. Il rumeno avrebbe chiesto alla squadra un confronto. Epilogo amaro quello del Mondiale per Club 2025 per l’ Inter. Non solo i nerazzurri hanno deluso uscendo agli ottavi di finale contro il Fluminense, ma a far più rumore sono state le parole di Lautaro Martinez e Giuseppe Marotta nel post partita. Le dichiarazioni, ormai note ai più, hanno contribuito a mettere sulla graticola Hakan Calhanoglu, da tempo corteggiato dal Galatasaray e accusato dal suo capitano e dal suo Presidente di non voler più rimanere a Milano. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Cristian Chivu prova a placare gli animi dopo il Fluminense: il gesto prima di partire per le vacanze

