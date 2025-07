wimbledon 2025 lorenzo musetti e una sconfitta non del tutto sorprendente ora le finals da giocarsi sul cemento americano

Wimbledon 2025 ha evidenziato ancora una volta quanto il percorso di Lorenzo Musetti sia imprevedibile e ricco di sfide. Dopo un Roland Garros da protagonista e un infortunio che ne ha complicato il cammino, il talento carrarino si è trovato a confrontarsi con la dura realtà dell’erba e delle grandi competizioni. La sconfitta non sorprende del tutto, soprattutto ora che le Finals si giocano sul cemento americano, ma il suo potenziale rimane inespresso e tutto da scoprire.

Nessuno sapeva bene come Lorenzo Musetti sarebbe arrivato a Wimbledon quest'anno. Dopo la semifinale al Roland Garros contro Carlos Alcaraz, e dopo il conseguente infortunio, per il carrarino nessun match giocato sull'erba. Non erano pochi, dunque, a ritenere essenzialmente in serissimo pericolo la difesa dei punti della semifinale di un anno fa, raccolta nella sua miglior estate sui prati. Si riteneva che non fosse Nikoloz Basilashvili l'uomo adatto per creare i presupposti di qualcosa di differente, anche vista un'estrema variabilitĂ del georgiano nel corso dell'anno che l'ha visto scendere progressivamente in fiducia, alternando passaggi di qualificazioni a primi turni con rare eccezioni.