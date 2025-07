Cataclisma Calhanoglu altro che Galatasaray | nuova offerta e tifosi increduli

L’Inter si trova al centro di una vera e propria tempesta, con Calhanoglu sempre più vicino a lasciare il club e nuove offerte inaspettate che alimentano i rumors. Dopo una stagione deludente, segnata anche dalla mancata conquista di trofei e da malumori interni, i tifosi sono increduli di fronte alle recenti evoluzioni. È il preludio a un nuovo capitolo o solo una fase di transizione? La risposta si sta delineando sotto i loro occhi.

Il centrocampista turco sempre più verso l’addio, nuove sirene: questa volta inaspettate. Una vera e propria bufera quella che si sta scatenando attorno all’ Inter, che dopo la sconfitta agli ottavi di finale del Mondiale per Club contro il Fluminense, inizia a tirare le somme di una stagione chiusa senza neanche un trofeo in bacheca. Un’annata che porta con sé una serie di malumori non di poco conto, e che nelle ultime ore sono sfociati nel botta e risposta tra Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu. (LaPresse) tvplay. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Cataclisma Calhanoglu, altro che Galatasaray: nuova offerta e tifosi increduli

