roma due bambini azzannati da un rottweiler

Roma scossa da una drammatica vicenda a Lavino – Lido di Enea: due bambini, di 8 e 10 anni, sono stati feriti gravemente da un rottweiler nel giardino di una villetta. Trasportati d’urgenza in elicottero al Bambino Gesù, le loro condizioni sono gravi ma non in pericolo di vita. Il più piccolo ha subito ferite al volto e al cuoio capelluto, lasciando tutti in apprensione e chiedendo urgentemente risposte e misure di sicurezza.

Si è sfiorata la tragedia a Lavino – Lido di Enea, in provincia di Roma sul lungomare laziale. Due bambini di 8 e 10 anni sono stati azzannati da un rottweiler di proprietà della nonna di 75 anni nel giardino della villetta in cui abitano. I piccoli sono stati trasportati in codice rosso in elicottero all’ospedale Bambino Gesù. Sono gravi ma non in pericolo di vita. Il più piccolo ha rimediato ferite al volto e al cuoio capelluto. Il bambino di 10 anni, invece, alla schiena e alla spalla: è ricoverato in terapia intensiva. A chiamare il 112 è stata la nonna stessa. Come riportato da Repubblica ha raccontato ai carabinieri di essere in giardino e di non sapere «cosa si accaduto al cane, è la prima volta che fa una cosa del genere». 🔗 Leggi su Lettera43.it