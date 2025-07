Il Piano carceri di Carlo Nordio tra promesse e ritardi | Spedire nei loro Paesi i detenuti stranieri

Il Piano carceri di Carlo Nordio tra promesse e ritardi si presenta come una possibile svolta per affrontare le criticità del sistema penitenziario italiano. Atteso a giorni, il piano promette interventi concreti, ma il tempo stringe e le aspettative si scontrano con le sfide di un sistema ormai al limite. La priorità resta lo sblocco dei detenuti stranieri, una misura urgente per alleggerire le strutture sovraccariche e restituire dignità alle carceri italiane.

Cosa prevede piano carceri del ministro Carlo Nordio che dovrebbe arrivare " a giorni". E che è atteso dopo una serie di promesse disattese. L'ultimo appello, il più importante, è arrivato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e si aggiunge a quello ormai quotidiano di associazioni e rappresentanti dei detenuti che tengono accesi i riflettori sulle condizioni disastrose delle carceri italiane. Sovraffollamento in primis, ma anche condizioni di vita molto lontane dal "sogno" del reinserimento, secondo il quale da detenuto, il cittadino deve imparare dagli errori commessi.

