Firenze la manifestazione per la pace | sfilata in centro Giani e Funaro al corteo

Firenze si è tinta di speranza e solidarietà il 1° luglio, quando centinaia di cittadini si sono riuniti in piazza per la fiaccolata organizzata dalla Cgil Toscana. La manifestazione, che ha attraversato il cuore della città con sfilate e cortei, ha rappresentato un forte gesto di pace contro guerre, autoritarismi e violenze. In un momento così delicato, Firenze ha scelto di alzare la voce: unendo le forze per fermare il massacro a Gaza e promuovere un futuro di speranza e dialogo.

Firenze, 1 luglio 2025 – Diverse centinaia di persone in piazza nella serata del 1 luglio a Firenze per la fiaccolata organizzata dalla Cgil Toscana 'Contro la guerra globale, contro il riarmo, contro gli autoritarismi e per fermare il massacro a Gaza'. "E' in corso nel mondo e in Italia una pericolosa deriva bellicista che spaventa", ha affermato Rossano Rossi, segretario generale della Cgil Toscana, secondo cui "quello che sta succedendo a Gaza, che per me è un genocidio, è una cosa che ormai ci dovrebbe far vergognare tutti. Stanno massacrando donne e bambini, e la gente ormai si è assuefatta".

