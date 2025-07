Juventus Women Forcinella ceduta a titolo definitivo | è ufficiale

La Juventus Women annuncia con entusiasmo la cessione definitiva di Camilla Forcinella al Genoa, aprendo un nuovo capitolo nella sua carriera. Classe 2001, il portiere potrà ora mettere in mostra tutto il suo talento in Serie A femminile, rafforzando un ambiente che valorizza i giovani talenti. Questa mossa rappresenta un passo fondamentale per la crescita professionale di Forcinella e per il futuro del calcio femminile italiano.

. L’estremo difensore giocherà ancora nel Genoa. Camilla Forcinella, portiere classe 2001, è stata definitivamente ceduta dalla Juventus Women al Genoa, dove aveva militato in prestito nelle ultime due stagioni. L’estremo difensore nella prossima annata avrà la possibilità di confrontarsi in Serie A femminile. IL COMUNICATO – È ufficiale la cessione di Camilla Forcinella  al Genoa Women. Dopo due stagioni trascorse in prestito a difendere i pali del club ligure in Serie B, la classe 2001 si trasferisce a titolo definitivo a Genova dove nella prossima stagione giocherà nel massimo campionato, in seguito al terzo posto in classifica ottenuto nell’annata appena conclusa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women, Forcinella ceduta a titolo definitivo: è ufficiale

In questa notizia si parla di: women - forcinella - ceduta - juventus

E sempre a proposito di portieri, ci lascia anche Camilla #Forcinella che rimane a titolo definitivo al Genoa. In bocca al lupo, Camilla! #JuventusWomen Vai su X

Calciomercato femminile, ufficiale Russo alla Fiorentina; Porte girevoli in casa Women, ufficiale il terzo movimento di mercato tra i pali.

Juventus Women, Forcinella: "Felicissima per l'esordio" - Tuttosport - Forcinella: "Felicissima per l'esordio" La felicità di Forcinella è stata rimarcata dalla stessa attraverso un video pubblicato dall'account ufficiale della Juventus Women attraverso Instagram ... Secondo tuttosport.com

Forcinella va in prestito al Genoa Women, sui social il saluto alla Juventus - TUTTOmercatoWEB.com - La portiera trentina si trasferisce in prestito al Genoa Women in Serie B, non prima però di aver salutato. Segnala tuttomercatoweb.com