Bucchioni deciso | Inter urge rivoluzione! Chivu tagli col passato

Enzo Bucchioni si è espresso sul momento difficile in casa Inter, concentrando il suo sguardo sul Mondiale per Club e sul futuro della squadra di Cristian Chivu. MEGLIO USCIRE – Enzo Bucchioni ha così commentato a Sportitalia l’uscita dell’Inter di Cristian Chivu dal Mondiale per Club a causa della sconfitta contro il Fluminense per 0-2: «Se fossi un tifoso o un dirigente dell’Inter sarei contento della sconfitta. Si tratta di un Mondiale utile solo per gli incassi che ha garantito alle società. L’Inter ha bisogno di resettare completamente dopo quel 5-0 del PSG in finale di Champions League. È evidente che siamo a un ‘fine ciclo’, Chivu non può continuare a fare come il suo predecessore, con quel 3-5-2 scolastico. 🔗 Leggi su Inter-news.it