Alberto Stasi resta in semilibertà Ma crolla ogni sua speranza | la scoperta sul Dna

Alberto Stasi, condannato per un efferato omicidio, resta in semilibertà, ma il suo sogno di libertà totale si sbriciola alla luce di una scoperta scioccante sul DNA. La Corte di Cassazione ha infatti respinto il ricorso della Procura Generale di Milano contro l'ordinanza del Tribunale della Sorveglianza, segnando un nuovo capitolo nel suo controverso percorso giudiziario. La vicenda si fa sempre più intricata e incerta.

La prima sezione penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dalla Procura Generale di Milano contro l'ordinanza del 9 aprile 2025 con cui il Tribunale della Sorveglianza di Milano aveva concesso la semilibertà ad Alberto Stasi. La decisione è arrivata dopo la camera di consiglio dei giudici della Cassazione chiamati a decidere sul ricorso relativo alla semilibertà di Alberto Stasi, che sta scontando 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi. La Procura Generale di Milano aveva lamentato " vizi di legittimità " nell'ordinanza con cui ad aprile gli era stato concesso il regime più favorevole motivato col suo comportamento irreprensibile nel carcere di Bollate. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Alberto Stasi resta in semilibertà. Ma crolla ogni sua speranza: la scoperta sul Dna

