Inter Lautaro Martinez non tornerà in Italia con la squadra | il motivo

Lautaro Martinez, il capitano e stella dell'Inter, ha deciso di non tornare in Italia con la squadra dopo l'eliminazione agli ottavi di finale del Mondiale per club. La sua scelta sorprendente ha appena fatto chiarezza: il bomber argentino partirà direttamente verso l’Argentina per le vacanze. Ma quali sono le vere ragioni di questa decisione? Scopriamolo insieme e le possibili implicazioni per i nerazzurri.

Lautaro Martinez non rientrerĂ in Italia con l’ Inter. Il capitano e bomber argentino, infatti, non volerĂ assieme ai propri compagni di squadra oggi per far rientro a Milano. Ecco il motivo. Inter, Lautaro Martinez parte per le vacanze in Argentina Con l’eliminazione agli ottavi di finale del Mondiale per club L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Lautaro Martinez non tornerĂ in Italia con la squadra: il motivo

