Lang più pronto di David Neres la sentenza spiazza tutti | è successo in diretta

Nelle ultime ore, il mondo del calcio è in fermento: un confronto a sorpresa tra Noa Lang, futuro nuovo acquisto del Napoli, e il brasiliano David Neres ha catturato l'attenzione degli appassionati. Mentre i partenopei perfezionano l'affare Lang con il PSV Eindhoven, la curiosità si concentra sull'impatto che questi talenti potrebbero avere in azzurro. La domanda ora è: quale scelta porterà più successo? La risposta potrebbe cambiare le sorti della stagione partenopea.

Nelle ultime ore ha fatto discutere un paragone a sorpresa tra Noa Lang, prossimo acquisto del Napoli, ed il brasiliano David Neres Sono giorni caldissimi in casa Napoli. Dopo le ufficializzazioni di Kevin De Bruyne e Luca Marianucci, è entrata nella fase conclusiva la trattativa tra i partenopei ed il PSV Eindhoven per il trasferimento di Noa Lang in azzurro. L'affare tra le due società è agli ultimi dettagli: il Napoli pagherà 25 milioni di euro più bonus agli olandesi per portare in Italia l'esterno. Anche l'accordo con il giocatore è stato raggiunto, sulla base di un contratto quinquennale a 2.

Dopo Kevin De Bruyne, il Napoli piazza un altro colpo. Si tratta di Noa Lang che, come riportato da Gianluca Di Marzio, sarà un nuovo calciatore dei partenopei per 25 milioni di euro + 5 di bonus. Buon colpo? Vai su Facebook

ON AIR - Zambruno: Noa Lang è forte, per lui il Napoli spenderà una cifra giusta ed intelligente; Sportitalia - Napoli pronto ad aumentare l'offerta per Beukema!; Napoli: il ritorno di David Neres e il suo impatto sulla corsa scudetto.

Fabbroni: "Lang come Neres, devastante nei secondi tempi. Il Napoli sta chiudere un altro colpo" - In un intervento radiofonico il giornalista sportivo Mario Fabbroni ha parlato a tutto tondo delle trattative di mercato in casa Napoli. Da msn.com

David Neres con lo staff social SSC Napoli, tutto pronto per l'annuncio ufficiale! - MSN - Calciomercato Napoli, nuovi aggiornamenti su David Neres che è ormai ufficiosamente un nuovo calciatore della SSC Napoli. Scrive msn.com