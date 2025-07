Carabiniere ucciso il Viminale anticipa le spese legali per gli agenti indagati Finita l’era dei poliziotti lasciati soli

Il Ministero dell’Interno prende posizione a sostegno degli agenti coinvolti nel tragico episodio di Francavilla Fontana, anticipando le spese legali per il vice ispettore Ivan Lupoli e il sovrintendente Giuseppe Cavallo. Dopo anni di solitudine, questa decisione rappresenta un importante segnale di vicinanza alle forze dell’ordine, dimostrando che nessuno deve affrontare da solo le difficoltà legate alla giustizia. L’acconto di 10mila euro...

Il ministero dell’Interno ha accreditato il primo acconto, come anticipazione delle spese legali, nei confronti del vice ispettore Ivan Lupoli e del sovrintendente Giuseppe Cavallo, indagati per omicidio colposo in relazione alla morte di Michele Mastropietro. Mastropietro, lo scorso 12 giugno, uccise in un conflitto a fuoco a Francavilla Fontana il brigadiere capo dei carabinieri Carlo Legrottaglie. L’acconto ammonta a 10mila euro per coprire le spese legali di due avvocati e di due consulenti di parte. Quella dell’anticipo delle spese legali per gli agenti delle forze dell’ordine indagati per vicende relative al servizio è una delle misure previste dal decreto sicurezza del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Carabiniere ucciso, il Viminale anticipa le spese legali per gli agenti indagati. Finita l’era dei poliziotti lasciati soli

In questa notizia si parla di: spese - legali - carabiniere - ucciso

Ricorso degli alluvionati bocciato dal tribunale, Greco (FdI): "Comune e Regione rinuncino al pagamento delle spese legali" - Il ricorso degli alluvionati è stato bocciato dal tribunale greco, mentre il comune e la regione dovrebbero rinunciare al pagamento delle spese legali.

Indagati i poliziotti che hanno fermato e ucciso il killer del carabiniere Legrottaglie: il Viminale paga le spese legali Vai su X

GIUSTO COSÌ, MERITA UNA MEDAGLIA, NON UN'INCHIESTA! "Ha agito correttamente": è questa la conclusione della procura di Rimini, che ha chiesto l'archiviazione per Luciano Masini, il carabiniere che nella notte di Capodanno ha sparato e ucciso Muha Vai su Facebook

CARABINIERE UCCISO: ANTICIPAZIONE SPESE LEGALI, SEGNALE STATO ACCANTO A CHI RISCHIA LA VITA PER SICUREZZA PAESE; Carabiniere ucciso, scatta il primo rimborso: il Viminale anticipa le spese legali per i poliziotti indagati; Carabiniere ucciso, il Viminale anticipa le spese legali per gli agenti indagati. Finita l'era dei poliziotti lasciati soli.

Carabiniere ucciso, scatta il primo rimborso: il Viminale anticipa le spese legali per i poliziotti indagati - Il primo acconto dal Ministero: 10mila euro per le difese legali Il Ministero dell’Interno ha effettuato il primo accredito delle spese legali nei confront ... Da infodifesa.it

Carabiniere ucciso, Viminale paga spese agenti indagati: “Lo Stato non lascia soli i propri uomini” - “Un sostegno pratico, ma anche un riconoscimento morale per chi rischia la vita in difesa dei cittadini ... msn.com scrive