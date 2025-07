Omicidio Liliana Resinovich Claudio Sterpin non ci sta sull' ipotesi sul terzo uomo | È una bufala pazzesca

Claudio Sterpin si scaglia contro le recenti speculazioni che coinvolgono un terzo uomo nell’omicidio di Liliana Resinovich, definendo la teoria come una bufala pazzesca e senza fondamento. L’intervento del suo commento ha acceso un acceso dibattito, sottolineando l’importanza di affidarsi a fatti concreti e non a ipotesi infondate in un caso così delicato. La verità deve emergere senza lasciarsi travolgere da illazioni.

Nel tribunale di Trieste dove Claudio Sterpin viene sentito per 5 ore durante l'incidente probatorio va in scena lo scontro anche tra i due uomini di Liliana Resinovich: Sebastiano Visintin e l'ex maratoneta. Il marito della vittima, unico indagato per l'omicidio di L Vai su Facebook

Caso Resinovich, Sebastiano Visintin, indagato per l'omicidio della moglie, ha chiesto a Claudio Sterpin 'rispetto per Liliana'. I due si sono incontrati all'esterno del Palazzo di Giustizia #ANSA Vai su X

