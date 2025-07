Osimhen Juve accelerata per David ma i bianconeri fanno sul serio anche per il nigeriano! Il piano del club per l’attacco del futuro

La Juventus accelera sul mercato in attacco, puntando forte su Victor Osimhen, il protagonista di una stagione stellare al Galatasaray. Mentre si rafforzano le trattative per David, i bianconeri mostrano di volere seriamente anche il nigeriano, con un piano ben definito per costruire il futuro della squadra. L’attacco del domani prende forma: scopri tutte le mosse dei campioni d’Italia per rinforzare la rosa e tornare a dominare.

Osimhen Juve, accelerata per David ma. Tutti i dettagli sulle mosse dei bianconeri in attacco: le ultime. La Juve è sempre piĂą attiva sul calciomercato Juve, e uno dei nomi caldi in entrata è quello di Victor Osimhen. Dopo una stagione da protagonista in prestito al Galatasaray, il nigeriano è finito nel mirino della Juve che sta valutando la possibilitĂ di portarlo a Torino. Il calciatore ha impressionato con la maglia del club turco, segnando 37 gol in 41 partite, dimostrando di essere una delle punte piĂą prolifiche del panorama europeo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Juve ha intensificato i contatti per David ma rimane anche la possibilitĂ Osimhen che, pur avendo altre offerte sul tavolo, ha deciso di prendere qualche giorno per valutare attentamente la proposta bianconera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Osimhen Juve, accelerata per David ma i bianconeri fanno sul serio anche per il nigeriano! Il piano del club per l’attacco del futuro

In questa notizia si parla di: juve - osimhen - accelerata - david

Colpo di scena Osimhen, offerta rifiutata dal Napoli: gioia Juve - Colpo di scena sul fronte Osimhen: l’offerta della Juventus per il talentuoso attaccante del Napoli è stata rifiutata.

Clamoroso Osimhen: resta al Napoli? “Faccia a faccia con Conte”, ecco cosa succede I DETTAGLI: https://bit.ly/3FSlVan Vai su Facebook

MERCATO | Valentin Carboni, c'è il Genoa! Juve-Osimhen si infiamma; Juve alla rivoluzione bomber: i prossimi due attaccanti potrebbero uscire da questa lista; Calciomercato Juventus Weah e Mbangula al Nottingham Forest? Un tesoretto per l'affondo su Jonathan David.

SKY - Juventus scatenata, lavora per prendere Osimhen più David! La strategia - Victor Osimhen più Jonathan David: la Juventus accelera per prendere non uno, ma due attaccanti in grado di assicurare tanti gol per diversi anni. Da msn.com

David Juventus, vicino l’accordo con il bomber! Nuova offerta inviata all’attaccante: tutti i dettagli sul possibile colpo dei bianconeri - David Juventus, vicino l’accordo con il bomber canadese: tutti gli aggiornamenti sul futuro dell’attaccante Il calciomercato Juve continua a muoversi concentrandosi in particolare sul rafforzamento de ... Scrive juventusnews24.com