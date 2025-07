Calciomercato Inter Leoni resta il primo nome sul taccuino della dirigenza nerazzurra | le ultime

Dopo un’incoraggiante qualificazione ai quarti di Coppa del Mondo, l’Inter si concentra sul calciomercato con entusiasmo. La dirigenza nerazzurra resta fedele alla propria strategia e, tra i nomi in cima alla lista, spicca Giovanni Leoni, il primo obiettivo da consolidare per rinforzare la rosa. L’attenzione ora è tutta sulle trattative, per costruire una squadra ancora più competitiva e tornare a vincere. Continua a leggere per scoprire gli ultimi aggiornamenti.

Calciomercato Inter, la dirigenza nerazzurra insiste per Giovanni Leoni: le ultime. La stagione dell' Inter si è conclusa con una deludente sconfitta nel Mondiale per Club contro il Fluminense. Ora, i dirigenti della squadra nerazzurra si focalizzeranno sulle trattative di mercato, come riportato anche dalla versione online di Repubblica. DA REPUBBLICA – All'Inter, i 12 milioni abbondanti della qualificazione ai quarti del Mondiale per club avrebbero fatto molto comodo sul mercato. Per farsi un'idea: Sucic, che ha ben figurato negli Stati Uniti, ne è costati 14 più bonus. Nonostante il danno dell'uscita agli ottavi, in ogni caso, l'Inter ha finalmente qualche soldo da spendere, avendo chiuso la stagione 202425 in attivo, con ricavi record di 550 milioni.

