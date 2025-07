Napoli | salutano Billing Okafor e Scuffet Ma non solo gli altri addii in cantiere

Napoli saluta con un misto di gratitudine e nostalgia Noah Okafor, Philip Billing e Simone Scuffet, protagonisti di una stagione indimenticabile. Tuttavia, questa potrebbe non essere che l'inizio di un’estate ricca di novità , poiché altri nomi sono ancora in bilico e pronti a scrivere il loro prossimo capitolo. La campagna di mercato è appena iniziata, e le sorprese sono dietro l’angolo...

Napoli, 1 luglio 2025 – Ufficialmente conclusa l'avventura al Napoli di Noah Okafor, Philip Billing e Simone Scuffet: per i primi due niente riscatti rispettivamente dal Milan e dal Bournemouth, mentre il terzo è rientrato al Cagliari dopo la fine del prestito secco. Tutti, chi più e chi decisamente meno, hanno dato il loro apporto alla causa nella corsa vincente allo scudetto, ma l'elenco dei possibili partenti non è affatto esaurito. L'avventura in azzurro di Okafor, Billing e Scuffet. Prima c'è, appunto, da salutare tre giocatori non esattamente di prima punta, ma non per questo non utili alla causa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Napoli: salutano Billing, Okafor e Scuffet. Ma non solo, gli altri addii in cantiere

