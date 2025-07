Real Madrid Juve 0-0 LIVE | lotta Conceicao!

Il duello tra Real Madrid e Juventus, un autentico spettacolo di calcio internazionale, si è concluso con un pareggio 0-0 inguardabile per gli amanti della suspense. In un clima da vera battaglia all’Hard Rock Stadium di Miami, entrambe le squadre hanno dato il massimo, offrendo emozioni e tensione fino all’ultimo secondo. La lotta tra Conceicao e i suoi avversari ha acceso questa sfida decisa dagli episodi più che dal risultato. Scopriamo insieme i momenti salienti di questa partita senza vincitori né vinti.

Real Madrid Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Juve e Real Madrid si sfidano in un match da dentro o fuori. Clima da grande evento all' H ard Rock Stadium di Miami Garden dove alle 21 italiane andrà in scena l'ottavo di finale al Mondiale per Club. La competizione ha già riservato alcune sorprese con i bianconeri che vogliono rifarsi dopo la sconfitta contro il Manchester City. segue LIVE il match. Real Madrid Juve 0-0: sintesi e moviola. FISCHIO D'INIZIO! 1? SUBITO JUVE IN AVANTI – Bella azione dei bianconeri con la bella giocata di Yildiz per Kolo Muani: il francese poi si inserisce e chiude il triangolo con il turco che però tocca male di sinistro.