Pomeriggio Cinque News prolunga | fino a quando andrà in onda il programma di informazione

Buone notizie per gli appassionati di informazione: "Pomeriggio Cinque News" prolunga la sua presenza su Canale 5, offrendo aggiornamenti fino all’11 luglio 2025. Condotto da Alessandra Viero, questo spin-off di Pomeriggio Cinque si conferma come punto di riferimento quotidiano per le ultime notizie alle ore 17. Scopriamo insieme tutte le novità e i motivi di questa lunga durata. Continua a leggere per saperne di più!

“ Pomeriggio Cinque News ”, il programma di informazione di Videonews, prolunga la sua messa in onda. Scopriamo insieme fino a quando sarà trasmesso. Pomeriggio Cinque News, ultima puntata l’11 luglio 2025. Pomeriggio Cinque News, spin-off di Pomeriggio Cinque, prolunga la sua messa in onda. Il programma di informazione, condotto dal 9 giugno da Alessandra Viero, va in onda tutti i giorni su Canale 5, dal lunedì al venerdì, alle ore 17. Il rotocalco di approfondimento è realizzato dalla testata giornalistica Videonews e tratta le vicende legate all’attualità, alla cronaca, alla politica, all’economia, alla società, allo spettacolo e al gossip. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Pomeriggio Cinque News prolunga: fino a quando andrà in onda il programma di informazione

In questa notizia si parla di: pomeriggio - cinque - news - prolunga

“Fuori da Pomeriggio Cinque, dove va ora”. Myrta Merlino, tutto già deciso a Mediaset - Le voci su un possibile addio di Myrta Merlino a Pomeriggio 5 si intensificano, alimentando speculazioni sul futuro della giornalista napoletana.

Le #news del #29giugno con Maurizio Socci Buongiorno èTV - Rassegna Stampa #caldo #afa #pride #elezioni #regionali #liste #marche #italia Vai su Facebook

Pomeriggio Cinque News con Alessandra Viero si prolunga fino a venerdì 11 luglio; MEDIASET - CANALE 5 * POMERIGGIO CINQUE - 11/07: «POMERIGGIO CINQUE NEWS SI PROLUNGA, FINO A VENERDÌ 11 LUGLIO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO - LINK / RIVEDI STREAMING); Il Grande Fratello cresce e si allunga, la decisione (rischiosa) di Mediaset.

Pomeriggio 5 News chiude o si allunga? Mediaset fa chiarezza - Prova a fare chiarezza Mediaset dopo tutte le cose che sono state dette in queste ore. Scrive ultimenotizieflash.com

“Pomeriggio cinque news” si allunga fino a venerdì 11 luglio - " Pomeriggio Cinque News ”, il programma di informazione Videonews condotto da Alessandra Viero su Canale 5, si allunga fino a venerdì 11 luglio. Segnala sorrisi.com