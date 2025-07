Pattinaggio artistico a rotelle | Fiori e Chimetto leader dopo lo short individuale agli Italiani 2025

Gioia Fiori, la brillante étoile romana, si conferma leader indiscussa nel pattinaggio artistico a rotelle agli Italiani 2025. Con una performance strepitosa nello short program, la giovane atleta ha affermato ancora una volta il suo talento e la sua determinazione. Tra fiori e chimette, la sua eleganza conquista il pubblico e i giudici, e ora l’attenzione si sposta verso le emozionanti sfide in programma. La strada verso il titolo è tutta da scrivere.

Gioia Fiori colpisce ancora. L’atleta romana ha dominato in lungo e in largo in occasione dello short program valido per i Campionati Italiani 2025 di pattinaggio artistico a rotelle – rassegna in fase di svolgimento al Pala Igor di Novara ed approdata alle competizioni della massima categoria – confermando la sua davvero notevole striscia di prestazioni positive, in piena continuità con quanto sfoggiato in occasione delle prove dell’Artistic International Series. L’azzurra seguita dalla mamma Valeria Fabiani e da Sara Locandro, entrata per ultima in pista, si è resa artefice di un programma molto consistente sotto il profilo tecnico, contrassegnato da tanti elementi acchiappa punti: a cominciare dalla devastante combinazione triplo toeloopdoppio toeloopthorentriplo salchow, passando per il doppio axel, anticipato e seguito da passi, oltre che per il triplo salchow singolo staccato in zona bonus. 🔗 Leggi su Oasport.it