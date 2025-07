Trump attacca Elon Musk | ‘Senza sussidi tornerebbe in Sudafrica’ ora è guerra aperta

L’eterna battaglia tra Donald Trump ed Elon Musk riaccende i riflettori sul palcoscenico politico e imprenditoriale globale. Dopo una breve tregua, le divergenze tornano prepotentemente alla ribalta, innescate dal controverso “Big Beautiful Bill”. Mentre il mondo segue con attenzione questo scontro tra due protagonisti di spicco, si prepara una nuova fase di tensione che potrebbe ridisegnare gli equilibri futuri. La sfida tra potere politico e innovazione tecnologica promette di essere più accesa che mai.

La tregua è durata solo poche settimane. Il presidente e l’ex “first buddy” tornano a scontrarsi. Donald Trump ed Elon Musk, un tempo alleati, oggi rivali pubblici. Dopo un breve tentativo di riconciliazione a maggio, la tregua tra i due è definitivamente saltata. Ad accendere nuovamente la miccia è stato il dibattito sul “Big Beautiful Bill”, provvedimento chiave voluto dal presidente e fortemente osteggiato dal patron di Tesla e SpaceX. Durante un comizio, Trump ha affondato il colpo: “Senza i sussidi federali, Elon dovrebbe chiudere bottega e tornare a casa in Sudafrica”, ha dichiarato il presidente, provocando una caduta in Borsa del 7% per le azioni Tesla. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it