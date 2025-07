Spagna morto bimbo di 2 anni dimenticato in auto con 36 gradi

Una tragedia straziante scuote la Spagna: un bimbo di soli 2 anni muore, dimenticato in auto con 36 gradi. La polizia attende i risultati dell’autopsia, ma sembra evidente che un colpo di calore sia stato fatale. In stato di shock, il padre si trova ad affrontare un dolore inconsolabile, mentre l’intera comunità si interroga sulle cause di questa terribile fatalità . Un dramma che riaccende il dibattito sulla sicurezza e l’attenzione ai più piccoli.

La polizia attende l'autopsia ma l'ipotesi più accreditata è quella di un colpo di calore. In stato di shock il padre che avrebbe dimenticato involontariamente il piccolo nella vettura. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Spagna, morto bimbo di 2 anni dimenticato in auto con 36 gradi

In questa notizia si parla di: dimenticato - spagna - morto - bimbo

Morto bambino di 2 anni, dimenticato in auto dal padre con 36 gradi in Spagna: l'uomo era andato al lavoro - Tragedia in Spagna: un bambino di circa due anni e mezzo, dimenticato in auto dal padre mentre lavorava, ha perso la vita a Valls (Tarragona) con le temperature che sfioravano i 36 gradi.

Un bambino morto annegato in un parco acquatico, a soli 4 anni. E un bagnino che si è tolto la vita, che era indagato per omicidio colposo proprio per la morte di quel bimbo. Una doppia tragedia in provincia di Brescia, venerdì scorso il piccolo Michael, che er Vai su Facebook

Morto bambino di 2 anni, dimenticato in auto dal padre sotto il sole con 36 gradi in Spagna: l'uomo era andato; Bimbo di 2 anni morto dopo ore in auto al sole: Il papà lo ha dimenticato lì ed è andato a lavoro; Spagna, muore un bimbo di 11 mesi attaccato dal mastino in casa.

Spagna, morto bimbo di 2 anni dimenticato in auto con 36 gradi - In Spagna un bimbo di circa due anni e mezzo è morto a Valls dopo esser rimasto chiuso in un'auto per circa quattro ore, probabilmente dimenticato involontariamente dal padre. Si legge su msn.com

Morto bambino di 2 anni, dimenticato in auto dal padre con 36 gradi - Un bimbo di circa due anni e mezzo è morto a Valls (Tarragona), in Spagna, dopo esser rimasto chiuso in un'auto per circa quattro ore, probabilmente dimenticato involontariamente ... Secondo leggo.it