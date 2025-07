Real Madrid Juve che occasione per Kolo Muani! Il pallonetto davanti a Courtois finisce alto | bianconeri a un passo dal vantaggio e che palla data da Yildiz – VIDEO

Una grande opportunità per Kolo Muani nel match tra Real Madrid e Juventus si presenta subito all'inizio, mostrando l’intensità di questa sfida cruciale. Al minuto 6, un'azione spettacolare tra Yildiz e Kolo Muani mette i brividi ai tifosi bianconeri: il pallonetto dell’attaccante francese, però, si perde di poco alto sopra la traversa. È solo l’inizio di una partita ricca di emozioni che potrebbe riscrivere le sorti del torneo.

Real Madrid Juve, che occasione per Kolo Muani dopo pochi minuti dall'inizio della sfida dei bianconeri. Al minuto 6 della sfida Real Madrid Juve al Mondiale per Club, la Juve è andata a centimetri dal vantaggio con un'azione che ha fatto trattenere il fiato ai tifosi bianconeri. Un bellissimo triangolo tra Kolo Muani e Yildiz ha liberato Kolo Muani davanti a Courtois, ma l'attaccante francese ha alzato troppo il pallone, che è finito sopra la traversa, sprecando una clamorosa occasione. L'azione è stata impeccabile fino al momento decisivo, con Kolo Muani che ha servito un assist perfetto a Yildiz, il quale ha restituito il pallone al compagno con un tocco di classe.

In questa notizia si parla di: juve - realmadrid - occasione - kolo

