Lutto per Massimiliano Rosolino è morto il padre Salvatore | il cordoglio della Federazione Italiana Nuoto

Un dolore profondo colpisce il mondo dello sport e del nuoto: è venuto a mancare Salvatore Rosolino, padre dell’olimpionico Massimiliano, a pochi mesi dal suo 86° compleanno. La Federazione Italiana Nuoto si unisce al cordoglio, ricordando con affetto una figura amata e rispettata. In questo momento di tristezza, il ricordo di Salvatore continuerà a vivere nei cuori di chi lo ha conosciuto e amato. Continua a leggere.

