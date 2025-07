Real Madrid Juve che occasione per Kolo Muani! Il pallonetto davanti a Curtois finisce alto | bianconeri a un passo dal vantaggio e che palla data da Yildiz – VIDEO

Una sfida emozionante tra Real Madrid e Juventus al Mondiale per Club: un’occasione da sogno per Kolo Muani, che al minuto 6 si presenta davanti a Courtois in un’azione spettacolare. Il pallonetto dell’attaccante francese si stampa però sull’esterno della rete, lasciando i tifosi bianconeri con il fiato sospeso. La partita è appena iniziata, ma le emozioni sono già alle stelle: cosa ci riserverà questo confronto di alta classe?

Real Madrid Juve, che occasione per Kolo Muani dopo pochi minuti dall'inizio della sfida dei bianconeri. Al minuto 6 della sfida Real Madrid Juve al Mondiale per Club, la Juve è andata a centimetri dal vantaggio con un'azione che ha fatto trattenere il fiato ai tifosi bianconeri. Un bellissimo triangolo tra Kolo Muani e Yildiz ha liberato Kolo Muani davanti a Courtois, ma l'attaccante francese ha alzato troppo il pallone, che è finito sopra la traversa, sprecando una clamorosa occasione. L'azione è stata impeccabile fino al momento decisivo, con Kolo Muani che ha servito un assist perfetto a Yildiz, il quale ha restituito il pallone al compagno con un tocco di classe.

