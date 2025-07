Dove vedere in tv Paolini-Rakhimova Wimbledon 2025 | programma giorno esatto streaming

Se sei un appassionato di tennis e non vuoi perderti il grande match tra Jasmine Paolini e Kamilla Rakhimova a Wimbledon 2025, scopri subito dove e quando seguirlo in TV e streaming. L'incontro, previsto per mercoledì 2 luglio, promette emozioni intense e sfide avvincenti.

Jasmine Paolini affronterà la russa Kamilla Rakhimova al secondo turno di Wimbledon 2025: dopo aver sofferto più del previsto contro la lettone Anastasija Sevastova, la tennista italiana fronteggerà una rivale più rognosa per meritarsi il diritto di proseguire la propria avventura sull’erba londinese e il terzo turno contro la vincente del confronto tra la ceca Linda Noskova e la tedesca Eva Lys. L’appuntamento è per mercoledì 2 luglio, sarà il terzo match sul Campo 3 a partire dalle ore 12.00: ad aprire il programma di giornata sarà la sfida tra la bulgara Tomova e la britannica Kartal, poi a seguire il russo Rublev incrocerà il sudafricano Harris e al termine di quel testa a testa toccherà alla nostra portacolori, desiderosa di farsi strada sui sacri prati dopo l’atto conclusivo raggiunto dodici mesi fa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Paolini-Rakhimova, Wimbledon 2025: programma, giorno esatto, streaming

