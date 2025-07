Real Madrid Juve rivali ma grandi amici | il VIDEO nel pre-partita di Mbappé Thuram e Kolo Muani è già virale Ecco cosa è successo

Real Madrid e Juventus, rivali storici sul campo, dimostrano di condividere un legame speciale anche fuori dal terreno di gioco. Il video pre-partita con Mbappé, Thuram e Muani, diventato virale, ha mostrato un momento di grande intesa e amicizia tra questi talenti francesi prima della sfida al Mondiale per Club. Scopri cosa è successo e perché questo episodio sta facendo il giro del web.

Prima della tanto attesa sfida Real Madrid Juve al Mondiale per Club, un momento speciale ha catturato l‚Äôattenzione. Kylian Mbapp√©, attaccante del Real Madrid e stella della nazionale francese, ha incontrato Kh√©phren Thuram e Kolo Muani, suoi connazionali, in un confronto che ha messo in evidenza il lato umano dietro le rivalit√† calcistiche. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FIFA Club World Cup (@fifaclubworldcup) Nel video che circola sui social, i tre giocatori si sono abbracciati e si sono scambiati alcuni sorrisi e battute prima della partita.

