Leonardo Bertulazzi sarà estradato in Italia via libera dall’Argentina per l’ex Br | le condanne in Italia e il ruolo nel caso Moro

Arriva in Italia Leonardo Bertulazzi, ex Br condannato per il suo ruolo nel caso Moro. La Corte suprema argentina ha dato il via libera all’estradizione, cancellando ogni ostacolo legale. Dopo essere stato arrestato a Buenos Aires e poi scarcerato, ora Bertulazzi volge lo sguardo alla giustizia italiana. Un passo importante che riaccende il dibattito sulla memoria storica e la lotta al terrorismo.

Arriva il via libera all’estradizione in Italia per l’ex membro delle Brigate Rosse Leonardo Bertulazzi. La Corte suprema argentina ha espresso parere favorevole sul terrorista italiano già agli arresti a Buenos Aires dal 29 agosto 2024. L’arresto era scattato dopo la decisione del governo di Javier Milei di revocargli lo status di rifugiato. Bertulazzi era stato poi scarcerato a novembre 2024, dopo che la Cassazione argentina gli aveva riconosciuto lo status di rifugiato al momento dell’arresto. Chi è Leonardo Bertulazzi, lo «Stefano» della Colonna Genovese. Cresciuto a Prà, nel ponente genovese, Bertulazzi ha frequentato il liceo scientifico Fermi di Sampierdarena, dove alla fine degli anni Sessanta incitava gli studenti allo sciopero. 🔗 Leggi su Open.online

L'ex Br Bertulazzi estradato dall'Argentina: via libera dalla Corte suprema - La Corte Suprema argentina ha dato parere favorevole all'estradizione in Italia dell'ex Br Leonardo Bertulazzi agli arresti a Buenos Aires dal 29 agosto scorso sulla base della decisione del governo J ... Si legge su msn.com

L’Argentina dice sì all’estradizione di Bertulazzi. L’ex Br può essere trasferito in Italia - Settantatré anni, dovrebbe scontare più di 27 anni di carcere per il sequestro Costa. Lo riporta repubblica.it