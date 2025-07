Tre furti in dieci giorni | i ladri svaligiano l’Emporio solidale che assiste 130 famiglie veneziane

Tre furti in dieci giorni scuotono Venezia: l’Emporio Solidale, cuore di speranza per 130 famiglie, è stato svaligiato più volte, con un danno stimato oltre 10mila euro. Questa perdita non riguarda solo i beni materiali, ma mina la solidarietà e il sostegno concreto a chi affronta le difficoltà dell’estate. Un atto che mette in discussione il valore della comunità e l’importanza di tutelare chi si impegna ogni giorno per gli altri.

Tre furti in dieci giorni, un danno economico stimato in oltre 10mila euro, ma soprattutto una perdita enorme per 130 famiglie che contavano su quella spesa per affrontare l’estate. È successo a Venezia, nei magazzini dell’ Emporio solidale, realtà sostenuta da volontari che da anni distribuiscono beni di prima necessità a chi è in difficoltà. I furti. Il primo colpo è avvenuto il 18 giugno: presi di mira olio extravergine d’oliva e altri prodotti alimentari ma la solidarietà dei cittadini aveva permesso di ricomprare tutto in pochi giorni. Evidentemente non soddisfatti, i ladri sono tornati due giorni dopo e hanno messo a segno un nuovo colpo: svuotati i frigoriferi con formaggi, salumi, yogurt, insieme a tonno e conserve. 🔗 Leggi su Open.online

