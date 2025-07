Tour de France 2025 Milan | C' è un po' di pressione ma vogliamo partire bene

Roma, 1 luglio 2025 – Il cuore batte forte in vista del grande debutto al Tour de France 2025. Jonathan Milan, fresco di presumibile maglia gialla e carico di ambizioni, si prepara a lasciare il segno alla sua prima partecipazione. Con una pressione non da poco, ma con la determinazione di partire col piede giusto, Milan sogna in grande: il ciclismo italiano ha un nuovo protagonista pronto a sorprendere. La corsa comincia, e lui è pronto a scrivere la sua storia.

Roma, 1 luglio 2025 - Un debutto con vista sulla maglia gialla: sabato 5 luglio, giorno dell'inizio del Tour de France 2025, Jonathan Milan sogna il colpo grosso da esordiente, come confermato ai margini di un evento nel suo Friuli-Venezia Giulia. Le dichiarazioni di Milan. Dal ciclismo al calcio, come in effetti un po' da suggestione del suo cognome: Milan ha fatto da testimonial della Supercoppa Europea che si svolgerà al Bluenergy Stadium di Udine il 13 agosto, con Paris Saint-Germain e Tottenham, vincitori rispettivamente di Champions League ed Europa League, a sfidarsi. "Sono orgoglioso di questa nomina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tour de France 2025, Milan: "C'è un po' di pressione, ma vogliamo partire bene"

