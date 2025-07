Argentina l’ex Br Bertulazzi sarà estradato in Italia

L'ombra di Leonardo Bertulazzi si dissolve, segnando la fine di un’era di latitanza. La Corte Suprema argentina ha dato il via libera all'estradizione dell'ex Brigatista, arrestato a Buenos Aires e ora pronto a tornare in Italia. Con questa decisione, si chiude un capitolo importante nella giustizia italiana, rendendo più vicina la verità e la memoria delle vittime di quegli anni tumultuosi.

La Corte Suprema argentina ha espresso parere favorevole all'estradizione in Italia dell 'ex Br Leonardo Bertulazzi agli arresti a Buenos Aires dal 29 agosto scorso sulla base della decisione del governo Javier Milei di revocargli lo status di rifugiato. Latitanza finita per Leonardo Bertulazzi. Il brigatista è stato arrestato in Argentina e sarà estradato in Italia a seguito della revoca dello status di rifugiato che aveva ottenuto nel 2004. Già arrestato nel 2002 a Buenos Aires, a seguito di una complessa attività di indagine condotta dalla Direzione centrale della polizia di prevenzione, unitamente alla Digos di Genova e all'Interpol, è stato poi rilasciato qualche mese dopo.

