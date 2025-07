Real Madrid Juve 0-0 LIVE | fine primo tempo

Il primo tempo tra Real Madrid e Juve si conclude sul punteggio di 0-0, lasciando tutto aperto per la ripresa. Una sfida intensa e ricca di emozioni, con occasioni da entrambe le parti e una tensione palpabile. Chi riuscirà a emergere nel secondo tempo? Restate con noi per tutti gli aggiornamenti in tempo reale, analisi e il risultato finale di questa partita che promette spettacolo.

Real Madrid Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club Real Madrid e Juve si scontrano all’Hard Rock Stadium di Miami Garden dove alle 21 italiane andrà in scena l’ottavo di finale al Mondiale per Club. Sfida ad eliminazione diretta del torneo che . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Real Madrid Juve 0-0 LIVE: fine primo tempo

