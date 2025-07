Paziente dimenticato La rabbia di una madre | Trenta ore di attesa per uno psichiatra

In un sistema sanitario che dovrebbe essere un rifugio di speranza, si cela ancora troppo spesso il dramma di attese interminabili e frustrazione. La storia di una madre, costretta a attendere 30 ore per uno psichiatra a Careggi, mette in luce le sfide e le sofferenze di tanti pazienti dimenticati. Un appello che richiama l’attenzione sulla necessità di un cambiamento reale e urgente nel nostro sistema di cura.

Firenze, 2 luglio 2025 – Trenta ore al Pronto Soccorso di Careggi prima di poter vedere uno psichiatra. Una vicenda c he racconta un dramma umano vissuto per decenni e denunciato da una mamma in una circostanziata lettera inviata alla Direzione sanitaria di Careggi: “Mio figlio – racconta l’autrice della missiva, da molto tempo attiva nel mondo del volontariato e con esperienze anche in campo amministrativo – ha 40 anni ed è affetto da una sindrome genetica rara che prevede tra l’altro ritardo cognitivo e anomalie comportamentali. Non ci siamo arresi ma i problemi per la sua gestione sono stati tanti e complessi e sono aumentati con la morte di suo padre nel 2005. 🔗 Leggi su Lanazione.it