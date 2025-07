Argentina | ok Corte suprema a estradizione ex Br Leonardo Bertulazzi

Una svolta importante nelle questioni di giustizia internazionale: l’Argentina ha dato il via libera all’estradizione di Leonardo Bertulazzi, ex brigatista rossa, verso l’Italia. La decisione della Corte suprema rappresenta un passo cruciale, ma ora il governo argentino, sotto la guida di Javier Milei, dovrà decidere se concedere l’ultimo sì. La vicenda si avvicina alla sua fase decisiva, con la speranza che giustizia e verità prevalgano.

Roma, 1 lug. (LaPresse) – La Corte suprema dell’Argentina ha approvato l’estradizione in Italia di Leonardo Bertulazzi, ex componente delle Brigate rosse. Lo riporta il Clarin. L’ultima parola spetta ora al governo argentino, guidato da Javier Milei. Fonti ufficiali – spiega il Clarin – escludono il sostegno di Milei al’ex Br, il che significa che Bertulazzi probabilmente sconterà la sua pena in Italia. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Argentina: ok Corte suprema a estradizione ex Br Leonardo Bertulazzi

