Inter riunione e riflessione post-Fluminense! Chivu ha una convinzione – Sky

Cristian Chivu, cuore pulsante dell’Inter e uomo di grande leadership, ha radunato la squadra questa mattina per un momento di riflessione sincera e strategica. L’obiettivo? Superare le tensioni nate dopo la sfida con il Fluminense e rinsaldare il legame interno al club. Con una convinzione incrollabile, Chivu crede fermamente che solo attraverso l’unione e la determinazione si possa ritrovare la strada del successo. Questa è la ripartenza che tutti aspettavano.

Cristian Chivu ha riunito la squadra nella mattinata di oggi, 1 luglio, al fine di riflettere e discutere in maniera sincera e trasparente sul momento vissuto dall'Inter. L'obiettivo è quello di superare gli strascichi di Monaco, riemersi in tutta la loro evidenza contro il Fluminense. LA CONVINZIONE – Cristian Chivu è estremamente consapevole dell'importanza di arginare nel più breve tempo possibile la frattura interna al mondo Inter. Con un ritiro che avrà inizio tra meno di un mese, il tecnico rumeno sa benissimo che portare con sé i dubbi, le negatività, i dolori (sportivi) del finale di Serie A e Champions League – cui si è aggiunto quello dato dalla sconfitta contro il Fluminense al Mondiale per Club – significherebbe far partire la nuova stagione con il piede sbagliato.

