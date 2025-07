Katz minaccia gli Houthi ' tratteremo Yemen come Teheran'

Il conflitto in Medio Oriente si infiamma: Israele minaccia gli Houthi in Yemen, promettendo di trattarli come Teheran. Dopo aver colpito la "testa del serpente" a Tehran, il ministro della Difesa Katz avverte che seguiranno azioni anche contro gli Houthi, dopo il missile lanciato dallo Yemen e intercettato dall'IDF. Una escalation che potrebbe cambiare le sorti della regione, mantenendo alta la tensione internazionale.

"Lo Yemen sarà trattato come Teheran. Dopo aver colpito la testa del serpente a Teheran, colpiremo anche gli Houthi in Yemen". Lo ha dichiarato il ministro della Difesa Israel Katz citato dal Times of Israel, dopo che questa sera un missile lanciato dallo Yemen è stato intercettato dall' Idf.

