Alice Neri a tre anni dalla sua morte sabato i funerali nel Modenese

Sabato, nel cuore del Modenese, si terranno i funerali di Alice Neri, la giovane vittima di un tragico episodio ancora avvolto nel dolore e nella memoria. A tre anni dalla sua scomparsa, familiari e amici si riuniscono per onorare la sua vita, testimoniando il dolore che ancora perdura e la necessità di fare luce su quella drammatica notte. La cerimonia rappresenta un momento di riflessione e speranza per una giustizia che non si arrende.

(Adnkronos) – Nella chiesa di Ravarino, nel Modenese, sabato mattina verranno celebrati i funerali di Alice Neri, la donna uccisa nella notte tra il 17 e il 18 novembre 2022 nelle campagne di Fossa di Concordia, sempre in provincia di Modena. Dunque, a distanza di quasi tre anni dall'accoltellamento che ferì a morte la giovane . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Restituita la salma di Alice Neri: “Mia sorella torna a casa. Non sarà mai più sola” - Con grande dolore e speranza, finalmente il corpo di Alice Neri torna tra le braccia della sua famiglia.

