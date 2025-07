Putin-Macron la telefonata dopo 3 anni | al centro Ucraina e nucleare iraniano

Dopo tre anni di silenzio, la telefonata tra Putin e Macron segna un nuovo capitolo nelle relazioni internazionali, affrontando temi caldi come la guerra in Ucraina e il programma nucleare iraniano. Un dialogo che può influenzare gli equilibri globali e riaccendere speranze di dialogo o, al contrario, alimentare nuove tensioni. Ma cosa si nasconde dietro questa conversazione? Scopriamolo insieme.

Un colloquio telefonico arrivato dopo tre anni di silenzio. Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha avuto una conversazione telefonica con l'omologo russo, Vladimir Putin, la prima dal 2022, anno dell'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina. In un comunicato dell'Eliseo viene riferito che i due leader hanno discusso della guerra in Ucraina e del programma nucleare iraniano. Da parte francese è stato ribadito "il fermo sostegno alla sovranitĂ e all'integritĂ territoriale dell'Ucraina". Poi la richiesta dell'istituzione, "il più presto possibile, di un cessate il fuoco e l'avvio di negoziati tra Ucraina e Russia per una soluzione solida e duratura del conflitto". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it